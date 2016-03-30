Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü'nün maaşı 100 bin liradan 30 bin liraya düşürülecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünün 100 bin lira olan maaşında yüzde 70 kesinti yapılacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Tarım Kredi Kooperatifi’nde önemli bir takım değişikliklere gitmenin zaruri olduğunu gördüklerini belirten Çelik, “Neticede amaç ülkemizin, ülkemiz tarımının kalkınması, çiftçilerimizin yüzünün gülmesidir. Ülkemiz çiftçisine ve tarımına katkı sağlamayı herzaman temel vazife edinen Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yönetim kurulu bugün itibari ile bir takım değişiklik yapma yoluna gidiyor. Bunlardan birincisi boş bulunan genel müdürlük görevine Ayhan Karayama'nın getirilmesine yönetim kurulu karar verdi” dedi.

"Maaşında kesinti yapılacak"

Bakan Çelik, kamuoyunda eleştirilere neden olan Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünün ve yöneticilerinin maaşlarında kesinti yapılacağını açıkladı. Ücret konusunda Tarım Kredi Kooperatifi’nin anlamsız birçok değerlendirmelere ve hak etmediği eleştirilere maruz kaldığını belirten Bakan Çelik şunları söyledi:

“Bu konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifi ve yöneticileri bundan böyle ücret ödemeleri ile gündeme gelsin istemiyoruz. Ana görevlerine endekslenmiş, çiftçiye hizmeti esas alan bir anlayış ile geleceğe yürümeleri açısından genel müdürden başlamak üzere ücretlerde yüzde 70’e kadar varan bir kesintiye gidilecektir. Yüzde 70’e kadar diyorum özellikle, çünkü şirketin büyüklüğü, yapılan iş ve işlemler maaş belirlemede esas alınacak. Artık bundan böyle kamuoyunda maaş konusunda değil, çiftçiye hizmetleri ile gündeme gelen bir kurum haline gelmiş olacaktır. Ayrıca birden fazla şirkette yönetim kurulu veya denetme kurulu üyeliği gibi görevler söz konusu olduğunda da ilgili üye sadece bir tanesinden ücret alabilecektir.”

Yönetim Kurulu’nun aldığı önemli bir kararın da şirket sayısı ve faaliyet alanları konusunda olduğunu ifade eden Çelik, “Şuan da iştirak olarak 13 şirket var, alt şirketler olarak ifade edilen şirketlerin sayısı da 13 civarında. Bu konuda rekabetçi olamayanlar ve karlılık sorunu yaşayanlar veya birleşmesi uygun bulunanlar tek tek ele alınacak ve şirket sayısında ciddi bir azalma olacak. Verimsiz olan şirketlerin tasfiyesi yoluna gidileceği kararı alınmış bulunuyor. Bunlar son derece önemli yaklaşımlar” şeklinde konuştu.

Çelik, çiftçilerin girdi maliyetleri konusundaki yeni uygulamaları da açıkladı. Çiftçilerin finansman ve diğer tüm üretim girdileri ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi ve Bakanlık olarak güç birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Güç birliği yaparak bu girdilerin aşağı çekilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve üreticinin emeğinin kendikasasına yansıması konusunda her türlü desteği gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda damızlık, tohum, ilaç ve gübre gibi üreticilerin doğrudan kullandığı girdilerde maliyetlerin düşürülmesi çalışmaları hızlandırılacak. Üreticiler bu sayede daha uygun şartlarda bu girdilere erişim imkanı bulacak. Burada önemli olan kurumsal karlılık yerine sektörel kazanç hedef alınacak. Tarım Kredi ne kar etti değil çiftçi bu konuda ne kar etti yaklaşımı içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.