Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit ettik, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

Halka açık olan Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının Türk Lirası karşılığı 47 milyar lira seviyesinde. Gübretaş hissesi altın rezervi keşfi gelişmesiyle birlikte yüzde 10 oranında yükseliş yaşadı.

Gübretaş'ın yüzde 75.95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8.76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15.29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

Şirkete ait maden sahası Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunuyor. Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarında 3.5 milyon onsluk rezerve ulaşıldı.