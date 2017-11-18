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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 1 ölü, 27 yaralı

ERZİN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Erzin İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı

18 Kasım 2017 16:31

ERZİN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Erzin İlçesi\'nde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Hürriyet Mahallesi\'nde tarım işçilerini taşıyan Mahmut Durmuş yönetimindeki 31 KLL 74 plakalı minibüs, aynı güzergahta giden Keleş Kara yönetimindeki 27 PY 929 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 60 yaşındaki Osman Akbaş öldü, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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