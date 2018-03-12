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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı

12 Mart 2018 13:16

Ekrem ÇAĞLAR/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii\'nde meydana geldi. Kıdırcık Mahallesi\'nde ceviz tarlasında çalışan işçileri taşıyan Orhan Demir yönetimindeki 45 J 8347 plakalı minibüs, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii\'nde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Demir ile 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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