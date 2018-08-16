Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3'ü çocuk 12 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3\'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı baraj mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hulusi Türkay (37) yönetimindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Hulusi Türkay ile Nurgül Akgün (35), Ayşenur Yetkin (15), Neslihan Güven (80), Halime Güneş (47), Ünzüle Nur Türkay (15), Muharrem Güven (41), Ali Türkay (56), Sami Güneş (13), Fatma Şener (49), Zülfiye Kara (66) ve Aysel Yetkin (46) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 3\'ü çocuk 12 yaralıyı ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünzüle Nur Türkay, Ali Türkay ve Fatma Şener, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Hulusi Türkay\'ın, Köseler köyünden ilçe merkezine yakın elma bahçelerine çalışmaya giden tarım işçilerini götürdüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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