Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 1'i çocuk 17 kişi yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, biri çocuk 17 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Mersin-Gözne karayolu Sarnıç mevkisi yakınlarında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan biri çocuk 17 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.