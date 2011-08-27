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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı KONYA (A.A)

27 Ağustos 2011 12:37

-Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı KONYA (A.A) - 27.08.2011 - Konya'da, bayram ziyareti için Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 14 kişi yaralandı. Hüseyin Saygılı (49) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya-Adana karayolunun 42. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Saygılı ile minibüste bulunan Hüseyin Yüksek (58), Hanefi Yüksek (28), Servet Türk (18), Fatma Keklik (24), Hülya Keklik (5), Ahmet Keklik (5), Berkay Keklik (3), Ünal Çolak (32), Emre Çolak (18), Ayhan Avşaroğlu (18), Ayhan Karakaya (52), Durdu Mehmet Derebey (37) ve Ökkeş Topak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın, Denizli ve Isparta'daki tarım işçilerinin, bayram ziyareti için memleketleri Şanlıurfa'ya dönüşü sırasında meydana geldiği bildirildi.

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