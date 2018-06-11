T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı

11 Haziran 2018 13:51

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4\'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Ödemiş - Turgutlu Karayolu, Çatalköprü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş\'ten Turgutlu yönüne giden Ali Koçyiğit (39), yönetimindeki 09 DB 145 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. Minübüs şoförü Koçyiğit ile 4\'ü çocuk 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanTURGUTLU Manisa DHA MANİSA TurgutluKazaTurgutlu KarayoluMahallesiTurgutluAli KoçyiğitDBTarımMinübüsKoçyiğitYaralılarTurgutlu Devlet HastanesiTedaviye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24