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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

06 Mayıs 2017 23:00

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.

Kaza, Adana-Aksaray Karayolu Ereğli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Konya’ya giden ve tarım işçileri taşıdığı öğrenilen S.K. idaresindeki minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası minibüste sürücü Servet K. ile birlikte araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Ereğli ve Niğde’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan sonra arkadan gelen başka bir araçtaki tarım işçileri de, kaza yapan minibüste bulunan malzemeleri dışarı çıkardı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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