Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut İlçesi\'nde, patates toplamaya giden, çoğunluğu kadınlardan oluşan işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şuhut\'a bağlı Aydın Köyü yakınlarında meydana geldi. Patates toplamaya giden işçileri taşıyan Nurettin Ç. yönetimindeki 03 SL 102 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, sürücü Nurettin Ç. ile Sultan Karakuyu, Naciye Gümüş, Ümmü Gülsüm, Hacer Örencik ve adı henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin jandarma yardımıyla minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve çoğunun ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu belirtildi.



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