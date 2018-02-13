Tarım işçilerini taşıyan minibüs askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs, park halinde olan askeri TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağında park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı.

Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.