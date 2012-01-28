-Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı İSKENDERUN (A.A) - 28.01.2012 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. İskenderun'a bağlı Akçalı beldesindeki narenciye bahçelerinde çalışan tarım işçilerini, Dörtyol ilçesine götüren Mustafa Kılıçkan (47) yönetimindeki 31 P 7178 plakalı midibüs, Avcılar çiftliği mevkisinde oluşan toprak kayması sonucu dereye devrildi. Kazada, midibüste bulunan Abdullah İnan (40), Evin Ekinci (38), Meryem Kapışmak (52), Nimet Çakır (42), Gurbet Çetin (22), Müjde Burhaner(27), Serap Kırar (46), Ramazan Çetin (25), Ayetullah İnan (37), Remziye Silli (35), Yüksel Ocak (46), Necla İnan (26), Makbule Ekici (25), Suzan Ekici (32), Mehmet Musaoğlu (41), Nuriye Kapışmak (21), Selma Kapışmak (14), Halide Ocak (45), Rengin Kırar (24), Bedia Ocak (29), Naime Başar (44), Seval Kırar (18) ile kimliği öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı. Sürücü Kılıçkan ile 4 tarım işçisinin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi ile Özel Gelişim Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.