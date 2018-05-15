Tarım işçilerini taşıyan kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi İrşadiye Caddesi\'nde meydana geldi. İbrahim Satılmış yönetimindeki 55 M 4507 plakalı minibüs ile tarım işçilerini taşıyan Mahmut Olgun yönetimindeki 55 FR 554 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetteki Hadiye Durmuş (52) öldü, Hayriye Kılcı (49), Sadiye Yılmaz (17), Kadir Kılcı (21), Hacer Olgun (66), Elmas Yılmaz (47) ve Hamide Usta (58) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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