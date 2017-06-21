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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı!

Kaza nedeniyle D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikametinde uzun süre trafiğe kapatıldı

21 Haziran 2017 18:02

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet, kazaya karıştığı için yolun kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre,  Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, kaza Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir TIR, D-400 karayolunda önündeki otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle TIR'ın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı. TIR'ın şoförü de olay yerinde durup, 4'lüleri yakarak, işyerini aradı. Bu sırada Tarsus-Mersin istikametinde seyreden ve tarım işçilerini taşıyan kamyonet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Yavaş gitmesi için uyardılar

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasında bulunan 10 işçi yola savruldu. Kazada Dilek Arslan, Hasan Arslan ve Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin şoförü sürekli yavaş gitmesi yönünde uyardığı, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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