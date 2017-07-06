Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde dün akşam saat 18.15 sıralarında tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pancar tarlasında çalışan kadın işçileri taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkı şarampole takla attı.

Kazada, 2 kadın yaşamını yitirdi, sürücü Sulak ile işçiler Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş ile henüz isimleri belirlenemeyen 2 kadın işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.