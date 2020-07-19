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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

19 Temmuz 2020 20:26

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile hafif ticari araç  çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocakent Mahallesi'nde, Bilal Y. idaresindeki 48 SY 279 plakalı hafif ticari araç tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile  kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

                                        

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