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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

27 Eylül 2017 19:05

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.  Kamyonetin kasasındaki üzüm dolu kasalar da çevreye saçıldı.
Kaza, Alaşehir-Salihli Karayolu, Yeşilova Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir\'den aldığı tarım işçilerini Salihli\'nin kırsal Mersindere Mahallesi\'ne götürmek üzere yola çıkan Özkan Öz\'ün (21) kullandığı  45 SC 9140 plakalı açık kasa kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan kamyonet, karşı şeride geçip, şarampole devrildi. Kamyonet şoförü Öz, olay yerinde yaşamını yitirirken, kasada yolculuk yapan tarım işçileri Bircan Özkaya (38), İlkay Elmas (29), Hakan Ortaç (19), Nurgül Elmas (51), Simge Açıkalın (19) ve Nihal Açıkalın (36) yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ve Salihli\'deki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazada, kamyonetteki kasalar dolusu üzüm de etrafa savruldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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