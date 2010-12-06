-TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN İKİ MİDİBÜS ÇARPIŞTI ADANA (A.A) - 06.12.2010 - Adana'da tarım işçilerinin bulunduğu iki midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5'i ağır 40 kişi yaralandı. Duran İmir (25) yönetimindeki 01 NB 687 plakalı midibüs ile Mehmet Tok'un kullandığı 31 TF 841 plakalı midibüs, D-400 Karayolu Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Suluca kavşağında çarpıştı. Sürücü Duran İmir kaza yerinde öldü. Her iki araçta bulunan, tarım işçisi oldukları bildirilen 40 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, Adana'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi.