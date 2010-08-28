-TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇLAR ÇARPIŞTI ALAŞEHİR (A.A) - 28.08.2010 - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Salihli yönüne giden ve üzüm işçisi taşıyan Mehmet Peker (58) yönetimindeki 45 Z 2606 plakalı minibüs, Alaşehir-Salihli karayolunun 1. kilometresindeki Galericiler Sitesi önünde, İbrahim Kaplan'ın (55) kullandığı 45 ZF 188 plakalı, tarım işçisi taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Kaplan hayatını kaybederken, römorkda bulunan Gamze Uğur (20), Ayten Alkan (50), Neslihan Bakırçay (29), Züheyla Cengiz (48), Emine Koç (33), Ayşe Sezgin (58), Gülay Uğur (40), Döndü Koycu (46) ile minibüste bulunan Salih Özcan (35), Leyla Sırma (42) ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Ayten Alkan ve kimlikleri belirlenemeyen 4 işçi Salihli Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Peker gözaltına alındı.