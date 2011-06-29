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TARIM İŞÇİLERİ ZİRAİ İLAÇTAN ZEHİRLENDİ ESKİŞEHİR (A.A)

29 Haziran 2011 00:47

-TARIM İŞÇİLERİ ZİRAİ İLAÇTAN ZEHİRLENDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 28.06.2011 - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bir köyde tarla ilaçlamasında kullanılan zirai ilaçtan etkilenen 20 kişi, tedavi altına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Seyitgazi ilçesine bağlı Yeniköy'deki bir tarlada çalışan çoğunluğu kadın 20 geçici tarım işçisi rahatsızlandı. İşçiler, 112 Acil Servis ambulansları ve bir midibüs ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve tarlada mantar oluşumunu engelleyen ilaçtan etkilendikleri iddia edilen tarım işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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