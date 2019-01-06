Tarım-İş Başkanı, yurt dışı gezisi iddialarını yanıtladı: Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim

Türk-İş'e bağlı Tarım-İş Sendikası'nın son dört yılda 47 yurt dışı gezisi düzenlediği, sendikanın Başkanlar Kurulu toplantısının bile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak Tarım İş Sendikası Başkanı İlhami Polat, yurt dışı gezileriyle ilgili iddialara yanıt verdi. Polat, "Bazı şeyler Ankara'dan daha ucuza geliyordu" derken, "Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim" ifadesini kullandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Polat, sendikanın yurt dışı gezileriyle ilgili soruları yanıtladı.

"Afaki, abartılmış rakamlar. Yanlış haberler. Bizim Avrupa üst örgütümüz var. Bunların senede ortalama 45-50 tane toplantısı oluyor. Biz bunların içinden ayıklarız. Yönetim kurulu toplantıları ya da işçileri ilgilendiren toplantılara gideriz" ifadeleriyle sözlerine başlayan Polat, dört yıllık başkanlığı boyunca altı sefer Kıbrıs'ta başkanlar kurulu toplantısı yaptıklarını söyledi.

"Bazı şeyler Ankara'da yaptığımızdan daha ucuza geliyor"

Haberde yer aldığı gibi 47 yurt dışı gezisine gitmediğini iddia eden Polat 11 kez yurt dışına çıktığını söyledi. Polat, başkanlar kurulu toplantılarını Türkiye yerine Kıbrıs'ta yapmalarını ise şöyle açıkladı:

"Bazı hesaplar uygun geliyor, bizim açımızdan da daha iyi oluyor. Bazı şeyler Ankara'da yaptığımızdan daha ucuza geliyor. En son toplantıyı da Ukrayna'da yaptık. Ben katılamadım, yoğundum. Bu yaptığım toplantıdan benim üyemin de delegemin de herkesin haberi var."

"Sıkıntılar vardı, arkadaşlarımı gezmeye gönderdim"

Polat, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptıkları toplantının nedenini de açıkladı. Sendika içinde yaşanan sıkıntılardan bahseden Polat, "9-10 aydır sendika içinde bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıdan dolayı arkadaşlarım ve personelim dahil 18 kişi gönderdik. Arkadaşlar dört gün kaldılar, geldiler. Yurtdışı seyahatlerine bizim başka türlü çıktığımız da yok. Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim. Bu kadar net; ben hırsızlık yapmadım, yolsuzluk yapmadım"

"Niye toplantı yaptın diyorsunuz?"

Tarım İş Başkanı Polat, üye işçilerden alınan aidatlarla yaşamını sürdüren bir kurumun personelini gezmeye göndermesine ilişkin ise, "Ne diyeyim ben şimdi? Toplantı yaptım diyorum, niye toplantı yaptınız diyorsunuz" dedi.

Polat ayrıca, haberi yapan Aydınlık gazetesi muhabiri Yıldırım Koç'un eşinin Tarım İş Sendikası'nda çalıştığını ve yakın zamana kadar yurtdışı gezilerini organize eden kişi olduğunu söyledi. Polat'a göre Yıldırım Koç'un haberi yapmasının nedeni, eşinin işten çıkartılması.

Yıldırım Koç: 47 kez yurt dışına gitti

Polat'ın ardından yayına bağlanan Aydınlık muhabiri Yıldırım Koç, Polat'ın "47 kez yurt dışına gitmedim" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sendikanın karar defterinde İlhami Polat'ın 33 defa yurt dışına gittiğini görüyoruz. Ukrayna'nın dışında sadece Kıbrıs'a gezi düzenlediklerini söylüyor. Bu da doğru değil. Rusya'da da başkanlar kurulu topladılar."

Polat: İspat etsin, istifa ederim

Yıldırım Koç'un ardından yayına tekrar bağlanmak isteyen İlhami Polat, ikinci kez telefon bağlantısıyla Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk oldu. Polat, "Ben bunları yazdım diye eşim çıkarıldı diyor. O zaman bunu ispat etsin, yarın istifa ediyorum" dedi.

Polat, şunları da söyledi:

"33 tane kararı benim karar defterimden kim aldı? Aralarında iptal ettiğimiz kararlar da var. Hepsini tek tek inceleyin. Benim 4 yıllık dönemimde harcadığım değil para 550 bin dolar, 550 bin Türk Lirası bile değil. Verdiğimiz harcırah da 750 dolardı. 600 dolara indirdim. Yarın karar çıkartacağım, 300 dolara indireceğim."