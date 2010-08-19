-TARIM İLAÇLARI DİKKAT BOZUKLUĞU YAPIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.08.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma, hamilelikleri süresince çeşitli tarım ilaçlarına maruz kalan annelerin çocuklarının, büyüdüklerinde dikkat sorunu yaşadıklarını gösterdi. Sonuçları "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlanan araştırma, hamileyken idrarında daha fazla kimyasal tarım ilaçlarının izlerine rastlanan kadınların çocuklarının, 5 yaşına geldiklerinde dikkat eksikliğine bağlı hiperaktivite sorunu yaşamaları olasılığının diğer annelerin çocuklarına oranla daha fazla olduğu saptandı. Orgonofosforlu tarım ilaçlarının böceklerin sinir sistemine saldırdıklarının bilindiği, California Berkeley Üniversitesinden bilimadamlarının yaptığı bu araştırmanın, bunun insan beyninin gelişimini de etkileyebileceği yönünde daha önce elde edilen kanıtları destekler nitelikte olduğu belirtildi. Sözkonusu ilaçlara maruz kalan annelerin çocuklarında hiperaktivite olup olmadığını bulmak için hem annelerle söyleşi yapıldığı, hem de çocuklara bu konuyla ilgili standart testler uygulandı. Bu çocuklarda, 3 yaşına geldiklerinde hiperaktiviteyle bağlantılı birkaç semptoma rastlanırken 5 yaşına geldiklerinde semptomların anlamlı hale geldiği kaydedildi. Araştırmada, annenin idrarında bulunan böcek ilacı metabolitlerindeki 10 kat artışın, 5 yaşına geldiklerinde çocuklarda dikkat eksikliği semptomlarının görülme olasılığında yüzde 500 oranında artışla karşılıklı ilişki içinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu olasılığın erkek çocuklarında daha güçlü bir biçimde gözlendiği belirtildi. Araştırmanın, çok yoğun olarak tarımcılıkla uğraşılan, California'ya bağlı Salinas Vadisi'nde yaşayan Meksika asıllı Amerikalı kadınlar üzerinde yapıldığı bildirildi.