Tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, 58 yaşındaki Mustafa K. evdeki tarım ilacını içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay, gece geç saatlerde Yenisanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa K., bilinmeyen nedenle evde bulunan tarım ilacını içti. Bir süre sonra yere yığılan adamı görenler sağlık görevlilerine haber verdi. Mustafa K., ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalen ardından Mustafa K., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. İntihar girişiminin nedeni araştırılan Mustafa K.\'nın durumunun ağır olduğu kaydedildi.



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