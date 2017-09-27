Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde 68 yaşındaki Erkan Tellioğlu, tarım ilacı içerek intihar etti.

Nazilli\'nin Dallıca mahallesinde oturan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi, evli ve 5 çocuk babası Erkan Tellioğlu, kendisine ait tarlasında tarım ilacı içerek yaşamına son verdi. Bugün saat 11.30\'da Tellioğlu\'nu yerde hareketsiz yatarken bulun komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tellioğlu\'nun öldüğü belirlendi. Erkan Tellioğlu\'nun cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.