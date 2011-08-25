-Tarım ihracatı arttı ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin toplam tarım ürün ihracatının 4 milyar dolardan 12,7 milyar dolara çıktığını belirterek, ''Bazen televizyonlara çıkıp (biz şu ürünü de alır hale geldik) diyorlar. Ticaret yaptığınız zaman bir şey alacaksınız. Bazen bunu hammadde ihtiyacı olarak alıyorsunuz. Bazen ikili ticari ilişkiler çerçevesinde alıyorsunuz, ama Türkiye daha çok satıyor'' dedi. Eker, Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Nur Meral ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meral, ziyarette, tarımın önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak bir sektör olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde gıda ile ilgili mücadeleler çıkacağını söyledi. Türkiye'nin tarım konusunda ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Meral, TUSKON üyelerinin de tarım sektörüne girmeye başladığını, bunun yapılan programların başarısını gösterdiğini ifade etti. -Bakan Eker- Bakan Eker de konuşmasında, tarım, gıda ve alt sektörlerin stratejik değerinin farkında olarak üretim kapasitesi, verimliliği artırmak, yapılan faaliyetlere iktisadi sektör olarak değerlendirmek yönünde politikalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin, 59. ve 60. hükümetler döneminde tarımsal üretim hasılasını 3 kat artırdığını, bunun Türkiye'nin, üreticilerin başarısı olduğunu kaydeden Eker, ''Aynı alanda 8 yıl önce 23 milyar dolar tarımsal hasıla elde ediyorduk. Bu hasıla ile dünya ülkeleri arasında 11. sıradaydık. Şimdi daha az çalışanla 62 milyar dolar hasıla elde ediyoruz. Bu hasılayla dünya ülkeleri arasında 7'inci, Avrupa ülkeleri arasında 1. sıraya yükseldik.'' -İhracatta Asya ve Afrika'nın payı arttı- Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının çeşitlendiğini, ihracat yapılan ülke sayısı ve miktarının arttığını anlatan Eker, Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünleri ihracatı içinde Asya ile Afrika'nın payının da yüzde 22'den yüzde 38'lere çıktığını, gelişme yolundaki ülkelere olan ihracatının da arttığını anlattı. Son 8 yılda gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan yerlere daha çok ihracat yapar hale ifade eden Eker, şunları kaydetti: ''Toplam tarım ürün ihracatımız 4 milyar dolardan 12,7 milyar dolara çıktı. Bazen söylüyorlar, çıkıyorlar televizyonlara (Biz şu ürünü de alır hale geldik) diyorlar. Aslında bir tarafı gösteriyorlar öbür tarafı göstermiyorlar. Ticaret yaptığınız zaman bir şey alacaksınız. Bazen bunu hammadde ihtiyacı olarak alıyorsunuz, Bazen ikili ticari ilişkiler çerçevesinde alıyorsunuz. Ama daha çok satıyorsunuz. Türkiye daha çok satıyor. Türkiye komşu ülkelerle olan tarım ve gıda ticaretini de artırdı. Bunun payı yüzde 3,85'ten yüzde 18'e çıktı'' diye konuştu. Eker, bu gelişmelerin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu yıl hububat açısından iyi bir sezon yaşadığını belirten Eker, sahada yaptıkları araştırmalara göre, bu yıl 22 milyon ton buğday, 7,5 milyon ton arpa, 4 milyon 200 bin ton mısır ürettiğini, toplam hububat üretiminde geçen yıla göre yüzde 9-10 artış kaydedildiğini anlattı. Hayvancılık alanındaki gelişmelere de değinen Eker, Türkiye'nin büyükbaş havyan varlığı ile et ve süt üretimini artırdığını söyledi. Tarım alanındaki diğer çalışmalara da değinen Eker, tarımsal KOBİ sayısını artırmaya çalıştıklarını, bunun köylülükten çiftçiye dönüşümde önemli olduğunu kaydetti. Tarıma dayalı sanayi tesislerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını anlatan Eker, daha önce bu anlamda 3100 tesis kurulduğunu, limiti 600 bin lira olan bir yatırım oranının yarısını yüzde 50 hibe yoluyla desteklediklerini anlattı. Eker, Afrika ve Asya'daki ülkelere yönelik tarımsal eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi. TUSKON Başkanı Meral, konuşmaların ardından Bakan Eker'e plaket verdi. Gelecek günlerde TUSKON'un 800 ticaret heyeti planladığını ve bu heyetlerin yarısının yurt dışına gideceğini ifade eden Meral, Bakan Eker'den bazı heyetlere başkanlık etmesini istedi.