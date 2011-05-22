-TARIM FİLMLERİ TRT ŞEŞ'TE DE YAYINLANACAK ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - TRT'nin çeşitli kanallarında gösterilen 'tarım filmleri', bundan böyle TRT Şeş (6) kanalında Kürtçe olarak yayınlanacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sulama ve toprak korunması, insan sağlığı ve beslenme, tarımsal mekanizasyon, organik tarım, zirai mücadele, hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri, süs bitkileri, çiftçi organizasyonları ve su ürünleri ana başlıkları altında hazırlanan 200'e yakın eğitim filmi, tarımsal ürün takvimine uygun düşen zamanlarda TRT Şeş kanalında yer alacak. Bakanlık tarafından ağırlıklı olarak GAP Bölgesine yönelik hazırlanan tarımsal eğitim filmlerinin, TRT Şeş kanalında Kürtçe olarak yayınlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Daha önce TRT'nin çeşitli kanallarında yayınlanan 'tarım filmleri' bundan böyle TRT Şeş (6) kanalında yayınlanacak. Gelecek yıl sonu itibariyle 350 bin hektar alanın sulamaya açılmasının hedeflendiği bölgede, eğitim filmleri ile özellikle kırsal alanda tarımsal faaliyet gerçekleştiren çiftçilerin yeni gelişme ve uygulamalardan haberdar olması sağlanacak. Söz konusu filmler, bölge çiftçilerine hizmet götüren üniversiteler, araştırma enstitüleri, il tarım müdürlükleri ve GAP Bölge İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarca da eğitim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.''