Tarım enflasyonu tam gaz: Yem fiyatında yıllık artış yüzde 25'i; gübrede yüzde 20'yi buldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarımsal girdi fiyatlarındaki artış oranlarını açıkladı. Tarım girdi fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,52 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 27 ile çiftlik binaları ve yüzde 25,24 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,07 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,06 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık bazda ise en fazla artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,59 hayvan yemi ve yüzde 3,40 bina bakım masrafları oldu.

Ekonomi Servisi