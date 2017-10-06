ABD'de 29 Eylül Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin son dönemde yaşanan kasırgaların yol açtığı hasarlardan etkilenmesi bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD'de cuma günü TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, altta yatan ekonomik trendlerin göstergesi olmaktansa son dönemdeki kasırgaların yol açtığı hasarın göstergesi olacak. İşe alımların hızının, çalışılan saatlerin ve ortalama saatlik kazançların hepsinin olumsuz etkilenmiş olabilmesi sebebiyle analistler, rakamları şüphe ile değerlendirecek.

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu, verinin kasırgadan etkileneceği yönünde uyarıda bulunmakla birlikte, verinin kasırga etkisinin büyüklüğünü ölçemeyebileceği konusunda da uyardı.

Tarım dışı istihdam verisinden ne bekleniyor?

* Bloomberg anketine katılan ekonomistler, tarım dışı istihdamın Eylül'de 80,000 kadar artarak altta yatan trendin oldukça altında kalmasını bekliyor. Harvey ve Irma kasırgalarının ise kümülatif olarak işe alım hızını trende görece 100,000 kadar azaltması ve böylece 60,000 civarındaki tahminlerden daha aşağıda bir rakam ortaya çıkarması bekleniyor.



* Kasırgaların tam etkisini ölçmek oldukça zor, ancak geçtiğimiz zamanlara bakıldığında kasırgaların tarım dışı istihdam üzerindeki etkisi, trende görece olarak 31,000'lik bir artış ve 199,000'lik bir azalış aralığında gerçekleşebilir. Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin yaptığı analiz, Harvey gibi Körfez kasırgalarının işe alımlar üzerinde daha şiddetli bir etki bırakma eğilimi olduğunu gösterdi.



* İşsizlik oranının ise Ağustos'taki yüzde 4.4 seviyesinde kalması bekleniyor. İşsizlik, iklim sapmalarından çok daha az etkilenme eğilimi gösteriyor, ancak işsizlikte bir oynama gerçekleşirse, analistler bunu doğal afetlerden olumsuz etkilenebilecek işgücü katılım oranından görecek.



* Haftalık çalışma saatleri ve ortalama saatlik kazançlar da kasırgalardan olumsuz etkilenmiş olabilir. Haftalık çalışma saatlerinin bir önceki seviyesi olan 34.4'te kalması beklenirken ortalama saatlik kazançların ise yüzde 0.3 artması bekleniyor.