Tarım Bakanlığı’ndan Pınar'a cevap: Testlerde yanlışlık yok!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Pınar Et’e cevap geldi. Bakanlık Pınar Et firmasının söz konusu numunesi ile ilgili teknik bir yanlışlığın bulunmadığı vurgulayarak, firma isimlerinin, kesin laboratuar sonuçlarına ulaşıldıktan sonra ilan edildiğini, hiçbir firma hakkında kesin bulgulara ulaşılmadan işlem yapılmadığını kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5 Haziran 2012 tarihinde gıda maddelerinde taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar sonucuyla kesinleşmiş firmaların isimlerinin kamuoyu ile paylaşılmasını takiben, listede ismi yer alan firmalardan Pınar Et’in, ‘şirketlerinin tağşiş yaptığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldığını’ iddia ederek, sonuçların ‘yanlış ve haksız’ olduğunu öne sürüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili açıklama yaptı.

‘Hiçbir firma hakkında kesin bulgulara ulaşılmadan işlem yapılmadı’

Açıklamada, “ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptıkları” gerekçesiyle Bakanlık tarafından, kamuoyuyla paylaşılan firma isimlerinin, kesin laboratuar sonuçlarına ulaşıldıktan sonra ilan edildiği belirtilerek, hiçbir firma hakkında kesin bulgulara ulaşılmadan işlem yapılmadığı vurgulandı.

‘Hiçbir firmanın böylesine bir konuyla anılmasını arzu etmiyoruz’

Açıklamada, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hiçbir firmanın böylesine bir konuyla anılmasını arzu etmemekte olup firmaların da kendi marka değerlerini koruma konusunda gerekli özeni göstermelerinin, Türk halkının yaşam kalitesine daha büyük katkı sağlayacağını düşünmektedir” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamanın Bakanlığa bağlı İzmir-Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne ait rapora yer verilerek, üründe sorun olmadığı algısı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, “Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından verilen rapor, sadece firmanın getirdiği ürünün içeriği hakkında bilgi verip piyasada satılan ürünleri temsil etmemektedir. Resmi olarak hiçbir geçerliliği bulunmayan söz konusu rapor, Bakanlığımız tarafından muayene ve kontrol amaçlı olarak alınan numunelerin analiz sonucu ile karşılaştırılamaz. Resmi ve geçerli rapor, Bakanlığımız tarafından usulüne uygun olarak elde edilen numune üzerinde yapılan analiz sonucu hazırlanan rapordur. Ayrıca, Pınar Et firmasının, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden aldığı rapor, Bakanlığımızın söz konusu firmaya ‘Yüzde 100 dana eti olduğunu beyan ettiği üründe kanatlı etine rastlandığı’ bilgisinin ulaşmasından sonra özel istek üzerine alınmıştır. Öte yandan, 5996 sayılı kanunun 31. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; resmi kontrollerin Bakanlığımız tarafından uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve mesleki gizlilik ilkelerine uygun olarak, risk esasına göre önceden haber verilmeksizin gerçekleştirileceği, kontrollerin resmi kontrol görevlileri tarafından yapılacağı, görevlinin kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebileceği ve numune alabileceğini hükme bağlamıştır” denildi.

‘Teknik bir yanlışlık yok’

Açıklamada, Pınar Et firmasının söz konusu numunesi ile ilgili teknik bir yanlışlığın bulunmadığı vurgulanarak, “Bakanlığımızın toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmaları bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadesi kullanıldı.