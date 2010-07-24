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Ekonomi

Tarım Bakanlığı'ndan 'bebek mamasında kurşun' açıklaması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bebek mamalarında kurşun kalıntısı bulunmadığını bildirdi.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 yılında kurşun analizi yaptığı 22 bin 172 gıda arasında bulunan 122 mamadan 3'ünde kurşun çıktığı haberlerine konu olan açıklamada "3" olan olumsuz numune sayısının "0" olması gerektiğini bildirdi. Türkiye'de gıda denetiminin 2006 yılı itibariyle AB standartlarına yükseltildiği ve analiz sayısında artış olduğunu dikkat çekilen açıklamada, 2009 yılında olumsuzluk tespit edilen 1168 ürün sahibine toplam 6.5 milyon lira ceza kesildi.

Kurşun analizi yapılan 22 bin 172 gıdanın yüzde 5.28'inde sonuç olumsuz

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bebek mamalarında kurşun kalıntısı bulunmadığını bildirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gıda denetimleri konusunda yapılan yazılı açıklamada, basın-yayın organlarında da habere konu olan Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesindeki ''bebek mamalarında ağır metal olarak kurşun tespitinin'' yer aldığı tabloda olumsuz numune sayısı sıfır olması gerekirken, sehven üç (3) olarak yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2009 yılında analizi yapılan 122 bebek mamasının 122'sinde de kurşun kalıntısı tespit edilmediği vurgulandı. Ülkelerin gıda güvenliliğinin sağlanmasında temel kriterlerinden birinin yapılan analiz sayısı olduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki her 100 bin nüfus için 15-45 arasında analizin yeterli kabul edildiği kaydedildi.


Gıda denetimi AB seviyesine yükseltildi, analiz sayısı arttırıldı


Türkiye'de gıda denetimi sayısının 2006 yılından itibaren AB ülkeleri seviyesine yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, ilk defa 2006 yılında 13 bin analiz ile başlandığı ve 2009 yılında 22 bin 172 analiz gerçekleştirildiği, 2010 yılı hedefinin ise 30 bin olduğu ifade edildi. Geçen sene her 100 bin kişi için 32 analiz gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, AB ülkelerinden 82 milyon nüfuslu Almanya'daki analiz sayısının ise 12 bin ile 37 bin arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de 2008 ve 2009 yıllarında yapılan gıda denetim sonuçlarının AB üyelerinin bazı verilerinden daha iyi olduğu kaydedilirken, 2009 yılında, bir önceki yıla göre 2 bin analiz daha fazla yapılmasına rağmen olumsuz ürün oranının bir yıl içinde yüzde 6,3'ten yüzde 5,3'e düştüğü bildirildi.

Türkiye'deki laboratuvarlarda birçok analizin yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "2007 yılından itibaren yapılan çalışmalarla bitkisel ürünlerde yaklaşık 30 pestisit etken maddesine bakılırken, bu sayı 107-650 etken maddenin bakılabildiği bir iyileştirmeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda bitkisel yağ, jelatin, et ürünlerinde boya, okratoksin, çeşitli bulaşanların aranması ve serolojik, histolojik analizler yapılabilir duruma getirilmiştir.  Şu anda laboratuvarlarımızda değişik gıda gruplarında yaklaşık 1200 farklı analiz yapılabilmektedir.''


'2009 yılında toplam 1168 ürün sahibine 6.5 milyon lira ceza kesildi'


Açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın 2009 yılında tespit ettiği olumsuzluklar için gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtilirken, olumsuzluk tespit edilen bin 168 ürün sahibine toplam 6.5 milyon lira idari para cezası kesildiği ve bu ürünlerin toplatılarak imha edildiği, taklit ve tağşiş tespit edilenlerin üretim izinlerinin de iptal edildiği bildirildi.


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