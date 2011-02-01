Tarım Bakanlığı'ndan 14 milyon lira 'hortumlandı'

T24 - Tarım Bakanlığı’nın çiftçiye verdiği destek üzerinden büyük bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Kimi kapıcı kimi öğrenci ama hiçbirinin çiftçilikle ilgisi olmayan yüzlerce kişi adına sahte başvurular yapan kişi veya kişilerin devletten 14 milyon liralık hububat ekim desteği aldığı belirlendi. Ancak yetkililer diğer illerde de benzer bir inceleme yapılması halinde Türkiye genelinde skandalın boyutunun çok büyük olacağına dikkat çekiyor.

3 müdür açığa alındı Diyarbakır’daki skandal, bazı şikâyetler ve Tarım İl Müdürlüğü’nün dikkati üzerine ortaya çıktı. Dolandırıcılar, yeşilkart almaya giden vatandaşları “Size valilikten yardım yapılacak, nüfus cüzdan fotokopisi ile noterden belge vermeniz gerekiyor” diyerek kandırdı. Ele geçirilen bu kimlik bilgileri ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne destek primi alabilmek için gereken başvurular yapıldı.

Radikal gazetesinin haberine göre; tarım müdürlüklerinden de bazı kişilerin yolsuzluğa karıştığı belirlendi. Diyarbakır ve Mardin’de 3 tarım müdürü açığa alınırken, bir görevlinin işine son verildi.



1464 suç duyurusu

Diyarbakır’da skandalla ilgili incelemeler ve hukuki girişimler el ele yürüyor. Diyarbakır’da Tarım Bakanlığı’nın verdiği destekten bugüne kadar 49 bin 700 çiftçi yararlanmıştı. Son 3 yılda tarım kredi kooperatiflerine müracaat ederek hububat destekleme priminden yararlanmak isteyen kişilerin dosyalarında yapılan araştırma sonucunda ise 1464 dosya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



2 müfettiş devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 283 çiftçinin destek için kayıt yaptırdığı, bu kişilere ait herhangi bir arazi kaydına rastlanmadığı tespit edildi. Dosyalarda adı geçen kişilerden bazılarının kapıcılık yaptığı, kimlik bilgileri kullanılan çok sayıda da öğrenci olduğu belirlendi. Tarım Bakanlığı’ndan gelen 2 müfettiş, incelemelerine devam ediyor.



Buzdağının tepesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin de savcılığın bilgisi dahilinde bazı kişilerle ilgili teknik takip başlattığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak polis birçok kişinin ifadesine başvurdu. Şu ana kadar ortaya çıkarılan yolsuzluk miktarı 14 milyon lira. Yolsuzluğa karışan 551 kişiden 5 milyon 558 bin liranın geri tahsili için çalışmalar başlatıldı.

Bakanlıktan bir yetkilinin verdiği bilgilere göre Diyarbakır’da 50 bine yakın kişinin yararlandığı kredi desteğinde otokontrol sistemi yok. Zaman zaman bilgisayarda bulunan kişinin bir sonraki dönemde isminin olmadığı görülebiliyor. Tarım kredi kooperatiflerinden alınan bir belgeyle her türlü işlem yapılabiliyor. Yetkililere göre bu belgenin bu kadar kolay verilmemesi gerekir. Yetkililer, benzeri bir incelemenin 81 ilde de yapılması gerektiğini, bu durumda ortaya çıkacak yolsuzluğun boyutunun çok daha büyük olacağını belirtiyor.



Tereyağından kıl çeker gibi

Hububat destekleme primlerinin amacı, planlı ve daha etkin üretim. Bunun için devlet belirlediği bölgelerde belirlediği ürünü ekenleri, kilo başına açıktan ödemelerle ‘ödüllendiriyor’. 2010 yılı için buğdayda bu miktar kilo başına 5 kuruştu. Destekleme priminden yararlanmak ise çok kolay. Bunun için Tarım Müdürlüğü’nden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmak, ardından Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla destekleme primi için başvurmak yeterli. Tarım Kredi Kooperatifi başvuruyla ilgili tüm kontrollerive hesaplamaları yaptıktan sonra ne kadar ‘çiftçi’ye ne kadar destekleme prim ödenmesi gerektiğine dair belgeyi Ziraat Bankası’na gönderiyor. Ziraat Bankası da bu miktarı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan talep ediyor. Para geldiğinde, 1 gün içinde ‘üretici’nin hesabına geçiyor.



