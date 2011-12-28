Tarım Bakanlığı jokeylerin 270 milyon lirasına el mi koydu?







Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, jokeylerin sosyal ve ekonomik hakları açısından önem taşıyan “Jokey Kaza ve Yardım Sandığı’nda biriken 270 milyon liranın Tarım Bakanlığı’na aktarıldığı iddiasını gündeme taşıdı. Jokeylerin sorunları ve sandıktaki parayla ilgili Meclis araştırması isteyen Özgündüz, bakanlığa, “Sandıkta biriken yaklaşık 270 milyon TL’lik bir para, Bakanlığınız bünyesine aktarılmıştır. Paranın ne kadarı, hangi amaçla kullanılmıştır” dedi.





Askerlikta kilo alıyorlar



CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen araştırma önergesi gerekçesinde, jokeylerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde sayıldığından dolayı sporcu olarak değerlendirilmediğine dikkat çekildi ve “Başka bir ifadeyle sporcuların yararlandıkları olanaklardan yararlanamamaktadır. Diğer dallarda yer alan sporcular, askerlik hizmetlerini 38 yaşına kadar erteleyebildikleri halde jokeyler 20 yaşında askerliğini yapmaktadırlar. Askerlik süresince kilo alan jokeyler, askerlik sonrası sporlarını icra edememektedir. Kazançlarından ödedikleri vergilerin, diğer sporculardan daha fazla olmasına rağmen aynı haklardan yararlanamamaları büyük sorunları peşi sıra getirmektedir."

Sandıkta biriken 270 milyon lira



"Yarış esnasında attan düşmeleri durumunda, yaşamlarının geri kalan kısmını felç ya da vücutlarının her yerinde platinle geçirmek zorunda kalan jokeylerin 'Jokey Kaza ve Yardım Sandığı' bu anlamda özel bir önem taşımaktadır. Ancak bu sandıkta biriken yaklaşık 270 milyon liranın Bakanlık bünyesine geçirilmesi, jokeyler arasında büyük tartışmalara neden olmuştur. Mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler ile jokeylerin koşullarında düzeltmeye gidildiği iddia edilse de bu düzenlemelerin yakın geçmişte kaza geçiren jokeyleri kapsamaması adaletsiz bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.”





