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Tarım Bakanlığı duyurdu: Orman yangınları için ihaleye çıkılıyor

İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı

04 Ocak 2022 10:45

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.
 
Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor.
 
İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
 
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