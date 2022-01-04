Tarım Bakanlığı duyurdu: Orman yangınları için ihaleye çıkılıyor
İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı
04 Ocak 2022 10:45
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor.
İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.