Tarım Bakanı'ndan 'fındık' açıklaması: Herkes rahat olsun, söz veriyorum düzelecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık fiyatları ile ilgili "Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür. Hiç kimse aceleye falan gelmesin, telaşa kapılmasın. Biz ne fiyat vermişsek TMO onu alacak, ben bu sözü veriyorum" diyen Fakıbaba, "TMO vermiş olduğu sözün üzerindedir. Üreticiler beklesin, ben neticeyi alacağımıza inanıyorum. Biz fındık alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Rahat olsunlar. Rekoltenin yüksek olduğunu Allah da biliyor, ben de biliyorum, üreticiler de biliyor. Biz üreticilerin yanındayız. Çiftçimizi zarar ettirmeyeceğiz. Telaşa gerek yok. Biz telaş etmiyoruz, çiftçi kardeşlerimiz de telaş etmesinler" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşılık verilen fiyatlar, fındık üreticilerinin talebini karşılamaktan oldukça uzak.

Trabzon İli Fındık Üreticileri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, "Fındık üreticisi, tüccarın insafına kaldı. Her şey ateş pahası, bir tek fındık fiyatı düşüyor, fiyatı yabancı tekeller düşürdü, fındıkta bitmeyen bir yabancı oyunu var. Fındık taban fiyatı acilen 14-15 TL seviyelerine çıkarılmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Fındık alımı ise şu an 8 liraya kadar inmiş durumda.