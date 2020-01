Tarım Bakanı’ndan 40 lirayı aşan kıyma fiyatıyla ilgili açıklama

Et fiyatları 2016 yılı için fiyatlar belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 40 lirayı aşan kıyma fiyatının 32 lira, kuşbaşı et fiyatının ise 34 liradan satılacağını açıkladı.



Bakan Faruk Çelik et fiyatlarına ilişkin konuştu. Çelik, "Kırmızı et sektörü temsilcileriyle aldığımız karar gereği karkas yağsız et tavan fiyatının 23,3 lira, yağlı et tavan fiyatının 21,8 lira, kıymanın tavan fiyatının 32 lira, kuşbaşı etin tavan fiyatının ise 34 lira olmasıyla ilgili fikir birliğine vardık"dedi.

Samsun ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğanet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, et fiyatlarının düşmesine spekülatörlerin izin vermediğini açıkladı. Et fiyatlarını düşürmek için ithal etin ise üreticiye zarar verebileceğini söyledi.



Samsun ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, "İthal besi hayvanı dışında ülkemize ithal et getirilmesi üreticilerimize darbe vurabilir. Et spekülatörleri fiyatların düşmesine müsade etmiyor" dedi.



Doğan'ın yaptığı açıklamada, et üretimindeki açığın, et ithal edilmesiyle karşılanmasının kalıcı çözüm olamayacağını savundu. Türkiye'de yaklaşık 450 bin üretici bulunduğuna işaret eden Doğan, kırmızı et üretiminin artmasına karşın fiyatların düşmemesinin üretimle ilgili bir sorun olmadığını vurguladı.



Türkiye'de yıllık bir milyon ton kırmızı et üretimi olduğunu anlatan Doğan, "Yıllık et tüketimi ise bir milyon 300 bin ton civarında. Yani 300 bin ton açığımız var. Türkiye'nin et açığını ithalat ile kapatmasını sadece et spekülatörleri istiyor.



Dışarıdan ucuz et getirecek ve pahalıya satacaklar. Ülkemizde et sorunu yok. Sadece hayvan varlığının arttırılması önemli. Özellikle kırsaldaki küçük aile işletmeleri veya besiciler hayvan varlığını iki katına çıkarmaları yeterli olacaktır. Özellikle küçük yetiştiriciler desteklenmelidir" dedi.

Doğan, son yıllarda farklı ülkelerden besi hayvanı getirilerek et varlığının artırılmasına yönelik çalışma yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İthal besi hayvanı dışında ülkemize ithal et getirilmesi üreticilerimize darbe vurabilir. Et spekülatörleri fiyatların düşmesine müsaade etmiyor. Yerli hayvan pahalıya alındığı içinet fiyatları pahalı satılıyor. Fiyatları indirmek ve açığın kapatılması için ithal et getirilmek isteniyor.



Bunun için yerli besi üreticileri, özellikle de küçük aile işletmeleri desteklenmeli, hayvan varlığı artırılmalıdır. Ülkemizde bugün 15 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan varlığı var. Bunun iki katına çıkartılması gerekiyor. Süt ve damızlık hayvan varlığını artırmak için tedbir alınmalıdır. Devletimizin sağladığı hayvan ve besi teşviklerinden, desteklemelerinden üreticilerimiz faydalanmıyor.



Üreticilerimizin bu desteklenmelerden faydalanmaları hayvan varlığının artmasını sağlayacaktır. Ayrıca üretici birlikleri koordineli olarak hem et, hem de hayvan varlığının düzenli gelişmesine katkı sağlamaları artışa neden olacak et ve hayvan fiyatları da istenilen makul düzeylere gelecektir.''



Doğan, et fiyatlarının dengede bulunması ve aşağıya çekilmesinin çözümünün yetiştirilen besi hayvanlarının üretici birlikleri üzerinden satılması olduğunu, et üzerinde taban ve tavan fiyatlarının konulması gerektiğini sözlerine ekledi.