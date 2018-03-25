Tarım Bakanı: Putin seçimde yüzde 76 oy aldı, biz 75'in üzerinde olmalıyız!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'da gerçekleştirilen seçimlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzde 76.69 oyla yeniden başkanlığa seçilmesine atıfta bulunarak, “Putin yüzde 76 oy almış. Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74.99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75’in üzerinde olmalıyız” dedi.

Partisinin il teşkilatını ziyareti esnasında konuşan Fakıbaba, Türkiye’nin önünde çok önemli iki seçim olduğunu söyledi. Bu seçimlerin AKP’nin ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi olmadığını ifade eden Fakıbaba, bu seçimlerin Türkiye’nin seçimi olduğunu, o nedenle çok çalışılması gerektiğini belirtti.

"75’in üzerinde olmalıyız; 75.01 eyvallah benim kabülüm"

Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin halka iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Niçin AK Parti? Neden AK Parti? Neden sayın Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye 15 yıl önce neydi, şimdi nedir? Putin yüzde 76 oy almış. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74.99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75’in üzerinde olmalıyız. 75.01 eyvallah benim kabülüm ama 74.99 arkadaş sayın Cumhurbaşkanımızın hak ettiği bir rakam değildir. Bizim bunun için çok çalışmamız lazım” diye konuştu.