Tarım Bakanı Pakdemirli, Turkcell'den istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Bekir Pakdemirli, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Sözcü'nün aktardığına göre, Turkcell borsaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Türkcell'in yaptığı açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kuruluna 15 Ağustos 2013 tarihinde atanan ve o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Bekir Pakdemirli istifaen görevlerinden ayrılmıştır. Sayın Bekir Pakdemirli’ye Şirketimize sağlamış olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türk Hava Yolları Teknik AŞ yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.