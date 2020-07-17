Tarım Bakanı Pakdemirli'den gazetecilere: Boşuna beklemeyin, fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık fiyatını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.

Bolaman Havzası Islah Projesi'nin tanıtımı için Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa ilçesinde organik tarım yapılan seralarda incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu sırada gazetecilere dönerek, “Boşuna beklemeyin. Fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi. Pakdemirli bu kısa açıklamanın ardından sera incelemesini sürdürdü. (İHA)