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Tarım Bakanı, "O marketlerde 'ucuz et' için dolap var mı?" sorusunu yanıtladı: Çikolatayı dolaptan almıyorsunuz...

"Ne kadar hoş bir olay değil mi?"

08 Kasım 2017 12:58

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satacak marketlerin altyapısının uygun olup olmadığı, dolaplarının bulunup bulunmadığına yönelik soruya, "Çikolatayı da dolaptan almıyorsunuz" karşılığını verdi.

Fakıbaba ucuz et satışı yapan marketlerin dışındaki marketlerde de et fiyatlarının düşmesine ilişkin, "Ne kadar hoş bir olay değil mi?" ifadesini kullandı. 

Fakıbaba, yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.
 
Bakan Fakıbaba, "Ben bütün Türkiye'nin etini vereceğim" diye bir olayın da olmadığına işaret etti.
 
Kasaplardan eleştiri gelip gelmediğine yönelik soru üzerine Fakıbaba, kasapların, "Allah razı olsun. Bizim müşteri portföyümüz belli. Bu insanlar icabında bize gelmiyorlardı, ucuz et alıyorlardı, dua ediyorlardı." dediğini, bunun da önemli bir tespit olduğunu aktardı.
 
Bakan Fakıbaba, ucuz et satışı yapan marketlerin dışında büyük bir market zincirinin de et fiyatlarını düşürdüğünün anımsatılması üzerine, "Ne kadar hoş bir olay değil mi?" ifadesini kullandı.

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