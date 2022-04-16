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Tarım Bakanı Kirişçi: Bu ülkede o yok bu yok diyenlere kapak olsun; üreticilerimiz 85 milyonu doyuruyor

"Şekerle ilgili bir şekilde algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz; bu konuda da bize yetecek kadar kendi ürünlerimiz stoklarımızda ve kayıtlarımızdadır"

16 Nisan 2022 18:42

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Bu ülkede o yok bu yok diyenlere kapak olsun. Bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede sığınmak adına bulunan 5 milyona, her yıl Türkiye’ye gelen 50 milyon turiste arta kalanını ihraç ederek üreticilerimiz çabalarını başarı ile sürdürdüler" dedi.

Kirişçi, gıda güvenliği konusunda bir milli güvenlik meselesi bakışında hareket edeceklerini belirterek ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonları yürütüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziraat odası başkanları, kooperatif yöneticileri, süt ve et üreticileri birlikler ile sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve sanayinin entegre olması gerektiğinin altını çizen Kirişçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarım ürünlerini anlamlı kılacak sanayidir"

"Tarım tek başına bu manada değer ifade eder diyemiyoruz. Tarım ürünlerini anlamlı kılacak sanayidir. Tarım sanayi entegrasyonu önemlidir. Bursa örnek bir şehirdir. Maalesef tarım bir dönem görmezden gelinmeye çalışılmış, tarımla ilgili yapılan faaliyetler neticesinde elde edilen ürünlerin ithal dahi edilebileceği gibi gerçeklerle örtüşmeyen şeyleri kabul edemeyeceğiz. Son 20 yılda hükümetimiz her alanda olduğun gibi bitkisel ve hayvansal üretim ayağında eşsiz destekler sağlamıştır. Bildiğiniz gibi 2002-2011 yılları arasında mecliste Tarım Komisyonu Başkanı olarak 9,5 yıl görev yaptım. Bu görevde tarıma önemli mevzuatlar kazandırdık. Hukuk devletinin asıl olan mevzuattır. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye bir tarım ülkesi ama tarım kanunu yok. Düşünülebiliyor musunuz tarım yapıyorsunuz ama tarım sigortası yok.

14 kanun bizim zamanımızda yasalaştı. Daha sonraki dönemde de eksik olan 1-2 kanun da Türkiye’de tarım hukuki yönden bir mevzuat noksanlığı olan bir alan olmaktan çıktı. Şu anda Türkiye’de tarımın mevzuat konusunda bir boşluk, eksik yok. Bir iki dokunuş gerekiyor. Biz sadece tarım değil Tarım ve Orman Bakanlığıyız. Su ile ilgili birimlerimiz var. Bunların başında Türkiye’nin en gözde kurumlarından olan DSİ var. DSİ, tarımsal alanda sular ve içme sular ile ilgili çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını dikkate aldığımızda böylesine bir bakanlığın Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz var. Bu çerçevede de su kanununun eksikliklerini görüyoruz."

"Ormanlarımız bizim için vazgeçilmezdir"

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