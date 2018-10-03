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Ekonomi

Tarım Bakanı İran'dan ithalat yasağının kaldırmasını istedi

İran, 179'u tarım ürünü olmak üzere bin 339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguluyor

03 Ekim 2018 22:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tahran yönetiminden İran'ın bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi.

Türkiye - İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı için Tahran'da bulunan Bakan Pakdemirli,İranlı mevkitaşı Mahmud Hücceti  ile heyetler arası görüşmede  bulundu.

Görüşmede, İran'ın 179'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği  bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceğini kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum" diye konuştu.

Pakdemirli, İran-Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı ve diğer tarım alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zabıtları imzalandı. (DHA)

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