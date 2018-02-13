Tarım Bakanı: Gerektiğinde 67 yaşındaki Ahmet Fakıbaba'nın da Afrin'e gideceğini görecekler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba’nın gerektiğinde Afrin’e gideceğini görecekler” dedi.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki ‘Tarım Zirvesi Kars’ konulu toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba'nın gündeminde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı vardı. “Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olanın gözünü çıkaracağız" diyen Fakıbaba, "gerekirse Afrin'e gidebileceğini" belirterek, "67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba’nın gerektiğinde Afrin’e gideceğini görecekler. Allah’ın izniyle biz kendimizden eminiz” şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz"

“300 Koyun Projesi”nin devam edeceğini söyleyen Fakıbaba, “Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak.”