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Tarım Bakanı Fakıbaba'dan çiftçilere: Sizi tefecilere muhtaç etmeyeceğiz

"Çalışmalarımız var yani buna emin olun"

03 Ağustos 2017 12:34

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bundan sonra desteklemelerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ifade etti. Fakıbaba, “Yılda iki kez ödenecek. Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız" dedi.

Bakan Fakıbaba, "Bizim fiyat açıklamamız her zaman söz konusu değildir. Ama bundan sonra yapacağımız şey, desteklemeleri açıklayacağız. Yani diyeceğiz ki mısıra bu, ayçiçeğine bu, buğdaya ise bu. Tefecilerin eline bırakmamak adına sizi, yılda mesela 2017’nin desteklemelerini, 2018’in Sonbaharında ve İlkbaharında alacaksınız. İlkbaharında ve sonbaharında. Desteklemeleri mutlaka ve mutlaka başında söyleyeceğiz. Çalışmalarımız var yani buna emin olun. Hiç kimse sizin mutsuz olmanızı istemez. Biz kesinlikle istemeyiz. Hiç kimse istemez. Ama mutlaka bu toplantılardan netice alacağımıza inanıyoruz. Geleceğiz direkt olarak üreticiyle görüşeceğiz” dedi.

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