Tarım Bakanı Fakıbaba: Yayla yasağını kaldıracağız, zaman vermiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin gelecekte kesinlikle et ithal etmeyeceğini belirterek, "Et ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz" dedi. Fakıbaba, yayla yasağının bu yaz kaldırılacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"MSB ile 750 milyon liralık alışverimiz olacak"

Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden, Et ve Süt Kurumu'ndan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak" diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.

"Türkiye'de herkes birbirini çok iyi kontrol etmeli"



Fakıbaba, bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme vakalarına da değinerek, gıda sektöründe çok sanayileşmiş firmalar bulunduğunu ancak birisinin hatasının bütün firmaları etkilediğini kaydetti. Bu bağlamda denetimleri artırdıklarının altını çizen Fakıbaba, Türkiye'de herkesin birbirini çok iyi kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.

"Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecek"

Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz." dedi.

'Yayla yasağı bu yaz kaldırılmış olacak'

Yayla yasağıyla ilgili Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Lülse lokantalarda bile düşüş oldu"

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"Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" diyen Fakıbaba şöyle devam etti:

"Biz şu an 1 milyon ton tohum üretiyoruz, esas hedefimiz 2023 için 2 milyon tondur. 69 ülkeden tohum alıyoruz, 200 milyon dolarlık, 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023'te hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum ihraç eden ülke haline geleceğiz"