Tarım Bakanı Fakıbaba: Nasıl olur da patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba patates ve soğandaki fiyat artışıyla ilgili konuştu. Üreticinin ihracat desteği talebi olduğunu ifade eden Fakıbaba: ''Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da partisinin il başkanı ve milletvekili adaylarıla düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katıldı.

Fiyat artışı için ''Hayretler içerisindeyim'' diyen Fakıbaba 1,5-2 ay önce Başbakan Binali Yılıdırım'la beraber Niğde ve Aksaray'a ziyarette bulunduğunu belirterek üreticinin kendisine ''Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin'' dediğini aktardı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederken artışın arkasında 'karanlık eller'in olabileceğini belirtti.

Fakıbaba şu ifadeleri kullandı: ''Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da… Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek''