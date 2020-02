Tarım Bakanı: Eti biraz daha az yersek bu iş çözülecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Balık Ankara’da da Yenir’ temalı festivalde “Eti biraz daha az yersek bu iş çözülecek. Diyetisyenler de bunu öneriyor” dedi.

Bakanlık ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen festivalde konuşan bakan, sözlerine "Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” diye başladı.

Bakan, balığı haftada iki günden fazla yiyecek kadar çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye’nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002’de vatandaşlar altı kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40’ına kadar kuzu, 40’ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor.”

TV programında başka sözler: Et, refah göstergesi

Ayrıca dün akşam Habertürk’te bir programa katılan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Et bugün itibariyle de sorun ediliyor. İyi bir planlama yapılıyor. Eksik olan yanlarımız da var. Burada bir başarı yok demek yanlış. Benden öncekiler iyi iş yapmıştır dedim her zaman. Vatandaşımız 6 kilo et yiyormuş 2002'de. Bugün ise 15 kilo yiyor. Türkiye'nin refahı artmış ki et tüketimi 6 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. Üretim çok arttı ama tüketime yetişmiyor. Kırmızı etle ilgili tüketim anlatışımızın bir kısmını beyaz ete kaydırsak Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı yok. Parayı kırmızı ete gömüyoruz.Bunların hepsini günlük yediğimiz şeyler içerisinde orantılı şekilde dağıtmalıyız.