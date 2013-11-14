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Tarım Bakanı Eker: Oltaya ruhsat, amatör balıkçının kaydedilmesi için

Eker: Amaç amatör balıkçının kaydedilmesi, eğitim alması, tabiata zarar vermeden, sportif balıkçılık yapmasıdır

14 Kasım 2013 20:15

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Su Ürünleri Kanun Tasarısı'yla 18-60 yaş arasındaki amatör balıkçıların kayıt altına alınmasının hedeflendiğini belirterek, “Amaç amatör balıkçının kaydedilmesi, eğitim alması, biraz daha derli toplu tabiata zarar vermeden, sportif balıkçılıkla ilgili bir düzenleme yapılması bunlara bir belge verilmesidir. Yüksek maliyet gerektiren bir şey değildir” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, EXPO 206 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Eker, "Su Ürünleri Kanun Tasarısı ile izin almadan balık tutanlar 200 lira ceza alacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle karşılık verdi: “Su ürünleri ve amatör balıkçılarla ilgili dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde düzenleme var. Buradaki amaç şudur. Sadece 18 ile 60 yaş arasında amatör balıkçılık yapanların kaydedilmesi, eğitilmesi onların hem doğayı koruma hem de yaptıkları işi daha iyi yapabilecek şekilde çok kısa süreli eğitimle birlikte kayıtlı hale getirilmesi sertifikalandırılması, bir belge tanzim edilmesi gibi bir düzenleme öngörülmesidir. Bu görüşe açıldı. Gelecek bilgiler doğrultusunda bu uygulanır. Ya da bir tasarının içinde yer alır veya almaz. Gelecek görüşe göre oluşacak. Amaç amatör balıkçının kaydedilmesi, eğitim alması, biraz daha derli toplu tabiata zarar vermeden sportif balıkçılıkla ilgili bir düzenleme yapılması bunlara bir belge verilmesidir. Yüksek maliyet gerektiren bir şey değildir. Böyle bir düzenleme.”

 

'Belgeyi alan işini yapmaya devam eder'

 

Bakan Eker, İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinden olta sallayanların ceza alacakları şeklinde bir endişe var şeklindeki değerlendirmeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Amatör balıkçılık, olta balıkçılığı yapan 18-60 yaş arasındakiler sonuçta bir müracaat eder, kaydolur, bir eğitimden geçer ondan sonra belgesini alır. İşini yapmaya devam eder.”

 

Batı ve kuzey çevre yolu

 

"Kuzey ve Batı Çevre yolu ile ilgili son durum nedir?" şeklindeki soruya Bakan Eker, şöyle karşılık verdi: “İlgili bakanlıklarla konuyu takip ediyoruz. Onlar makro projeler. Bu Türkiye projesidir. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Tarihinde Türkiye ilk kez bir Expo'ya ev sahipliği yapıyor. 2016 yılı için hepimiz gayretle çalışıyoruz, diğer bakanlıklarda bize destek veriyor.”
Bakan Eker, ardından özel uçakla Ankara’ya gitti.


 

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