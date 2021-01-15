Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den milletvekillerine 499 lira değerinde ‘İyi ki doğdun’ kravatı

Çiftçilere gelen haciz ve icralar konuşulurken, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin doğum günü gelen vekillere 499 liralık etiket taşıyan kravat göndermesi tartışma konusu oldu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, milletvekillerinin TBMM'deki makam odalarına gönderilen kravat kutusu içerisinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı bir not yer alıyor. Pakdemirli'nin notunda “Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu daha nice yaşlara ulaşmanızı dilerim” diye yazıyor. Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından biri tarafından üretilen bu kravatın KDV dahil 499 TL'ye satıldığı belirlendi. TBMM'de 483 erkek milletvekilinin olduğu dikkate alındığında Pakdemirli'nin 241.500 liralık harcamayı gözden çıkardığı anlaşılıyor.

Aynı şekilde, 101 kadın milletvekiline fular gönderildiği veya gönderileceği tahmin ediliyor. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, milletvekillerine doğum günlerinde pahalı kravat armağan edildiğini kabul etti. İlk etapta, ocak ayında doğan 45 milletvekiline kravat hediye edildiğini vurgulayan yetkililer, masrafların Bakan Bekir Pakdemirli tarafından karşılandığını kaydediyor.