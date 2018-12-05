Tarım Bakanı: 535 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanına ihtiyaç duyulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2020 yılında Türkiye'nin nüfusunun 5 milyon daha artacağını söyledi. Pakdemirli bu artışla birlikte 535 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Pakdemirli “5 Aralık Dünya Toprak Günü” etkinliğine katıldı. Küresel ısınma, yanlış gübreleme ve erozyon gibi sebeplerle tarıma elverişli arazilerde azalma olduğuna dikkati çeken Pakdemirli 2020'de tahıl üretiminde 1 milyon ton üretim artışının gerekliliğinden bahsetti.

"Programlara koymalıyız"

Pakdemirli konuşmasında çocukların ve gençlerin erken yaşta toprak sevgisiyle tanışmasının önemine "Çocuklarımızı toprakla erken yaşta buluşturmuyoruz. Mutlaka okullara, programlara bunları koymamız gerekiyor. Erken yaşlarda çocuklarımızı toprakla buluşturmamız lazım. Ziraat mühendisliği öğrencilerimizi de teorikte değil, pratikte, aynı tıbbiyedeki intörn gibi sahaya sürmemiz gerekiyor. Aksi halde toprağı sevme konusunda eksiklikler olabilir" sözleriyle değindi.

Bu yılki Dünya Toprak Günü sloganın “Toprak Kirliliğine Çare Ol” olmasına dikkat çeken Bakan, “Toprağı, sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz, binlerce yılda oluşmuş toprakların, çok kısa sürede kaybedilmesinin ya da bozulmasının sonuçlarını düşünmüyoruz. Toprağın önemine dikkati çekmek için söylüyorum, artık Mars'ta tarım yapmaya odaklanmış bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye nüfusunun 2020 yılında 82 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu, 2015'ten 2020 yılına kadar 5 milyonluk bir nüfus artışına denk geliyor. Bu yeni nüfusun gıda ihtiyacı için yalnızca tahıl üretimi dikkate alındığında bile 1 milyon ton üretim artışı gerekiyor. Bunun için ek 400 bin hektar, yaklaşık 535 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanına ihtiyaç duyulacak."

Türkiye’de tarıma elverişli arazilerin azaldığına işaret eden Pakdemirli, nüfus artışıyla beraber elverişli arazi ihtiyacının artacağını belirtti. Alınması gereken önlemleri de "Arazi kullanımı planlama çalışmaları yapıyoruz. Topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, toprak derinliği gibi özelliklerine bakılarak, 4 milyon hektar alanda tarımsal arazi kullanım planlamaları yapıldı. İnşallah, erozyonla taşınan toprak miktarını, 2023'teki hedefimiz olan 130 milyon tonun altına indireceğiz. Toprağın korunması konusunda tüm paydaşlara sorumluluk düşmektedir. Toprak ve su 81 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren yenilenemeyen bir kaynaktır. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması önemlidir." şeklinde sıraladı.