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Tarım arazisindeki yangın ormanı da yaktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü

24 Mayıs 2018 21:13

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2,5 hektarlık tarım arazisi ve 5 dönüm ormanlık alan küle döndü.
Nazilli\'nin kırsal Şimşelli Mahallesi\'nde, incir ağaçları ile kaplı tarım arazisinde bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait, Kemalpaşa ilçesinde konuşlu bulunan 1 söndürme helikopteri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'nden 5 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ile 25 orman yangını söndürme işçisi, 1 orman muhafaza memuru ve 7 teknik personel sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 2 saatte güçlükle söndürülebildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.
İlk belirlemelere göre alevler, 2,5 hektarlık tarım arazisi ile çam ağaçları ile kaplı 5 dönüm orman arazisine zarar verdi.
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, yangının tamamamen söndürüldüğünü, çıkış nedeninin jandarma tarafından araştırıldığını söyledi.

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